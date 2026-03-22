Acto por el Día de la Memoria en San Cayetano

22 marzo, 2026 24

Este martes a las 11:00 se llevará a cabo, en la Plaza América de San Cayetano, el acto en conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. El mismo contará con la presencia del Intendente Miguel Gargaglione, funcionarios, representantes de instituciones educativas, sociales, deportivas, y familiares de José Luis Suárez, sancayetanense desaparecido durante la dictadura militar.

Las palabras alusivas a la fecha estarán a cargo de la Concejal y Directora de la EP N°1, Alejandra Santos. En esta oportunidad, se colocará una ofrenda floral al pie del monolito que recuerda a José Luis Suárez.

En caso de mal tiempo el acto se desarrollará en el Espacio Cultural Municipal.

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