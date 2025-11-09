(audio) Acto por los 105 años de Claromecó: tradición, memoria y proyección hacia la temporada

9 noviembre, 2025

Claromecó celebra este domingo su 105º aniversario con un acto protocolar que se desarrollará a las 11:00 horas en la tradicional casa Bellocq, ubicada en la calle 3, una de las primeras construcciones de la localidad y un espacio cargado de historia.

Así lo confirmó, en dialogo con LU24, el delegado director del Ente Descentralizado, Nicolás Felipe, quien agradeció la colaboración de los herederos de la familia, que cedieron la vivienda para la ocasión, aunque no podrán estar presentes por un viaje previamente programado.

Felipe señaló que se trata de un festejo sencillo y acorde a la jornada, teniendo en cuenta que una localidad vecina se encuentra desarrollando la Fiesta del Criollito, a la cual asistirán tras el acto. Si bien el aniversario del faro se celebra a fines de octubre, su presencia simbólica acompañará también esta actividad.

La ceremonia contará con la participación de funcionarios municipales, incluido el intendente, y con palabras alusivas a cargo de estudiantes del secundario, vecinos vinculados al museo y del propio delegado.

En cuanto a los trabajos en marcha en la localidad, Felipe indicó que continúan las tareas de nivelación de calles luego de las lluvias y que, de cara a la temporada, avanzan los preparativos en el sector de playa. En los próximos días esperan recibir el apoyo del Ente Vial para reforzar estos trabajos.

El delegado agradeció a la comunidad y envió un saludo a todos los residentes del balneario en el marco de este nuevo aniversario.

