Acto por Memoria, Verdad y Justicia en San Cayetano

25 marzo, 2026 0

Encabezado por el Intendente Miguel Gargaglione este martes por la mañana se realizó, en Plaza América, el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Tras el izamiento de las banderas, la alumna Alfonsina Gazaneo, leyó el inicio del cuento “El golpe y los chicos” de la escritora Graciela Montes.

Seguidamente, la Concejal y Directora de la Escuela Primaria N°1, Alejandra Santos reflexionó sobre el pasado, reafirmando “nuestro compromiso con la democracia”.

“Nadie desea vivir con la idea de sostener en el tiempo un ánimo social irreparable, con la mirada sistemáticamente puesta en el pasado, pero sí, con el objetivo de tener presente lo ocurrido y las consecuencias que produjo.

Sí, con la convicción de buscar justicia y generar actos de conciencia que nos permitan dar valor real a ese punto de inflexión.

Sí, con la certeza que nos recuerda que todos somos responsables de promover la palabra colectiva, la participación y la construcción ciudadana”.

Luego de repasar los acontecimientos ya conocidos hasta la recuperación de la democracia, Alejandra Santos recordó a las víctimas y a “los familiares de José Luis Suárez, sancayetanense desaparecido en la ciudad de La Plata, el 9 de junio de 1977”.

“El mejor homenaje para quienes no están, para los que están y sufrieron esos tiempos, es seguir trabajando con respeto, reconociendo la historia, valorando la vida y la democracia, interrogando al pasado, para que nos ayude a entender el presente, defendiendo el pluralismo, aceptando la diversidad de ideas, creando lazos, puentes y redes, que nos mantengan unidos y fuertes.

El cuidado de la democracia se concreta en nuestro hacer cotidiano, desde cada espacio por donde andemos. trascendiendo las mediocridades y las hipocresías, los odios y las mezquindades. Para que la verdad no sea un relato, para que la memoria no sea selectiva, para que la justicia no sea sesgada”, culminó.

Finalizando el acto, el Intendente Gargaglione junto a Silvana Suárez, hermana de José Luís, colocaron una ofrenda floral frente al monolito erigido en la memoria del sancayetanense desaparecido en la última dictadura militar.

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