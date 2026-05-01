(videos)Acto protocolar y jornada deportiva para que Colegiales festeje

1 mayo, 2026 163

Este viernes el Club Colegiales en el Victoriano Zubiri festejó con una jornada deportiva los 100 años de vida institucional.

La jornada arrancó con el acto protocolar: se izó la bandera Argentina y la del escolar, luego entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y dieron testimonio el Presidente de la Institución Marcelo Moràn y el Intendente interino del Partido de Tres Arroyos Adolfo Olivera, ligado a la institución, donde se desempeñó como arquero.

Siguió con el encuentro de escuelitas, y más tarde jugaron viejas glorias del club para dar paso a los partidos que enfrentaron el equipo del 2004 contra el Campeón 2008.

Posteriormente hubo una exhibición del Fútbol femenino y finalizó con el partido entre el Campeón 2018 contra el equipo de Primera División que juega el torneo local.

Al finalizar cada partido se le entregó una medalla recordatoria a cada jugador.

Los festejos concluirán este sábado con una cena show en el salón del club.





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