(videos)Acto protocolar y jornada deportiva para que Colegiales festeje
Este viernes el Club Colegiales en el Victoriano Zubiri festejó con una jornada deportiva los 100 años de vida institucional.
La jornada arrancó con el acto protocolar: se izó la bandera Argentina y la del escolar, luego entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y dieron testimonio el Presidente de la Institución Marcelo Moràn y el Intendente interino del Partido de Tres Arroyos Adolfo Olivera, ligado a la institución, donde se desempeñó como arquero.
Siguió con el encuentro de escuelitas, y más tarde jugaron viejas glorias del club para dar paso a los partidos que enfrentaron el equipo del 2004 contra el Campeón 2008.
Posteriormente hubo una exhibición del Fútbol femenino y finalizó con el partido entre el Campeón 2018 contra el equipo de Primera División que juega el torneo local.
Al finalizar cada partido se le entregó una medalla recordatoria a cada jugador.
Los festejos concluirán este sábado con una cena show en el salón del club.