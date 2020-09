Acuerdan incremento salarial de 10% para los municipales

28 septiembre, 2020 Leido: 225

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos acordaron un aumento salarial del 10% para el mes en curso, que se hará efectivo en el cobro de los primeros días de octubre.

Por la entidad gremial estuvieron Abel Gómez, en su carácter de secretario general, Roberto García, secretario de Finanzas, y Miguel Utrera, secretario gremial.

Fernández resaltó, una vez más, la importancia del fluido diálogo con el sindicato a través de estas reuniones en las que, además, se tratan temas diversos como son los pases a planta permanente, las cuestiones de índole de insalubridad en distintos sectores, y aquellas demandas que surgen espontáneamente desde el propio gremio, siendo los trabajadores escuchados de manera constante.

“Si bien a las expectativas no las cumple, tenemos en cuenta la economía argentina”

En diálogo con LU 24, García comentó que “estuvimos reunidos, retomando un cuarto intermedio, ya que veníamos charlando desde la semana pasada”.

“Si bien a las expectativas no las cumple porque entendemos que el sueldo está totalmente desfasado, tenemos en cuenta también la economía argentina y la realidad de la provincia de Buenos Aires, Veníamos afinando un poco el lápiz para poder llegar a un acuerdo y poder percibirlo lo antes posible”, explicó.

El dirigente expresó que “quedamos en ir viendo el día a día, igualmente nos vamos con un sabor amargo porque teníamos una propuesta para recibir un aumento un poquito más fuerte y terminar el año un poco mejor. Tenemos esperanzas que el Ejecutivo va a rever la situación, a través de lo que le planteamos. Hoy con un salario promedio de 30 mil pesos no se puede vivir”.

“Muchas cosas venimos trabajando pero los tiempos no son los mismos”, agregó al tiempo que destacó que “en el Hospital Pirovano se viene muy bien, pero faltan algunas cositas en el aspecto de obras, algunas respuestas hemos obtenido y esperamos la semana que viene volver a reunirnos”, concluyó.

Volver