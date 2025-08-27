Acuerdo con Policoop para prácticas profesionalizantes del Centro de Formación Laboral

El convenio CGT Regional Tres Arroyos- Centro de Formación Laboral Nº 401 acordó con la Cooperativa de Trabajo Policoop Limitada, la realización de prácticas profesionalizantes en el marco normativo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

Las autoridades de Policoop, encabezadas por su presidente Pablo Escudero y el integrante del Consejo de Administración, Marcelo Perilli, visitaron el curso de Operador/Operadora de informática para administración y gestión, cuya Instructora es Corina Iturbide.

En la reunión, departieron con los alumnos y las autoridades del Centro todo lo referido al desarrollo de estas prácticas.

La Instructora Iturbide, dio detalles pormenorizados del desarrollo del diseño curricular para conocimiento de las autoridades del Policoop.

Este tipo de prácticas posibilita que los alumnos al finalizar el curso obtengan dos certificaciones, una por formación laboral y otra emitida por el COPRET, siendo ambas oficiales con lo cual los participantes tienen una capacitación en el entorno laboral, que engrosa su conocimiento.

