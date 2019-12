Acuerdo por el Presupuesto: menos aumento de tasas y más fondos para discapacidad y viviendas

20 diciembre, 2019 Leido: 85

El vecinalismo y la oposición llegaron a un acuerdo por el Presupuesto para el ejercicio 2020, que se votará el lunes en sesión extraordinaria. Según adelantó el titular de la Comisión de Hacienda, Luis Zorrilla, habrá un primer aumento de tasas menor al previsto en la presentación oficialista y un desdoblamiento en dos incrementos más (el original preveía sólo uno), postura más cercana a los 4 tramos propuestos por el peronismo al menos en las formas, ya que oficialmente no se conocen los números.



Además, indicó el edil, “se hizo un reajuste del Presupuesto y además se abrieron algunas partidas para discapacidad, viviendas, entre otros pedidos que “se consensuaron con la oposición”.

También con algunas modificaciones se dio despacho favorable a una moratoria de tasas municipales, buscando según Zorrilla “que el Municipio recaude lo que no pudo y que la gente con voluntad de pago que no pudo cumplir, sobre todo por la situación económica y el contexto de país, tenga una nueva oportunidad de pagar”.

Finalmente, aunque no figuraba en el orden del día de la reunión de Hacienda, Zorrilla confirmó que Juntos por el Cambio presentó su propuesta de reducción de sueldos, a la que atribuyó un carácter demagógico y descartó la posibilidad de que prospere por ahora.

Volver