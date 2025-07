Acuerdo PRO – La Libertad Avanza: “no nos gusta nada” dijo “Ticho” Groenenberg

El PRO bonaerense votó este viernes por unanimidad facultar a la Mesa Ejecutiva del partido, encabezada por el presidente Cristian Ritondo, a construir un frente electoral con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de la provincia que se realizarán el 7 de septiembre.

Quien fuera concejal y presidente del legislativo tresarroyense, Enrique “Ticho” Groenenberg, dijo a LU 24: “la verdad que a nosotros el acuerdo este no nos gusta nada, siempre se habló de una coalición donde tenemos el mismo tenor de votos en ambos espacio, y acá vemos que el PRO pidió un 25 por ciento mínimo, y según Ritondo “la gente tiene la lapicera”, y creo que no es así, la gente tiene las votos, por el trabajo que hacemos en el territorio, y después ocurre lo que ocurre, arman un frente en contra del kirchnerismo, y yo desde que estoy, hace más de 10 años y estamos en la misma por lo que creo que hay que cambiar y analizar otros factores para realmente derrotar al kirchnerismo”.

“Hoy los partidos están diezmados, el único que yo he visto que tiene su organicidad es la UCR, pero hoy están en litigio respecto a sus últimas elecciones, y hay un corrimiento de gente de un lado a otro que es impresionante, lo mismo la gente que se está corriendo a La Libertad Avanza, hoy en el Concejo nosotros tenemos dentro del bloque dos concejales que entraron por el PRO y resulta que hoy están en La Libertad Avanza, por lo que me parece una falta de respeto, creo que no hay que ser extremistas, busquemos un frente intermedio, una coalición: yo trabajé mucho para Cambiemos y Juntos para el Cambio, no niego que hubo conversaciones acaloradas, pero siempre con un entendimiento”, graficó.

