Adaptados a los protocolos sin inconveniente: 53 alumnos asisten a diario a la Escuela N° 501

La directora de la Escuela N° 501, Silvana Menna también comentó en LU24 sobre cómo están siendo las clases presenciales el éste contexto tan particular.

“En principio tuvimos que realizar un gran redireccionamiento de prácticas, de rutinas, y eso no fue fácil, desde el año pasado estamos en esta nueva escuela y sobre todas las cosas, pensar y pensarnos en una escuela que está regida por protocolos sanitarios” manifestó Silvana Menna, que resaltó, en éste contexto, la importancia de la responsabilidad colectiva de la comunidad educativa para poder llevar adelante los protocolos indicados por el gobierno.

En ese sentido, y en cuanto a los protocolos, explicó que “la organización es a través de burbujas, tenemos un amplio horario, desde las 8:30 a 12:30 horas, esto nos facilita el escalonamiento del ingreso de los estudiantes” y detalló que “tenemos tres puntos horarios para el ingreso a las 8:30, a las 10:30 y a las 12:30”.

Destacó además, que a diferencia de otras instituciones educativas, en la Escuela N° 501, si bien hay burbujas, los alumnos asisten de lunes a viernes todas las semanas “nosotros tenemos una burbuja para que lleven a cabo la parte pedagógica y laboral en un horario de 4 horas, pero sin tener que recurrir a una semana si y una semana no, todos los estudiantes concurren todos los días durante 4 horas”.

Por otra parte, comentó que “en total tenemos una matrícula de 224 alumnos, de los cuales solo 53 concurren a la sede, el resto de los estudiantes están en propuestas de inclusión, concurren exclusivamente a las escuelas de los niveles inicial, primaria o secundario” y agregó que “en 2019 teníamos una jornada de 8:30 a 16:30 horas, pero hoy el plan jurisdiccional es de 4 horas”.

En cuanto al contexto particular en el que se está llevando a cabo la presencialidad, la directora de la institución sostuvo que “los docentes desde el año pasado nos venimos preparando para este regreso seguro a las aulas, siempre se planteaban los temores y las dudas a ver cómo nos íbamos a hallar en la nueva escuela, y como iban a venir los estudiantes, pero hoy estamos totalmente sorprendidos sobre como tienen los chicos apropiados los protocolos, la verdad es que no tenemos ningún inconveniente en que mantengan el barbijo por 4 horas”.

Con respecto a la declaraciones del Presidente Alberto Fernández, sobre la dificultad de los chicos con discapacidad para entender la gravedad de la situación sanitaria, Silvana Menna expresó que “muchas veces uno desde la educación, desde lo terapéutico, cada uno tiene su lenguaje, sus conocimientos y muchas veces se opina sin saber” y agregó que “no quiero decir cosas que no corresponden, pero me parece que hay una falta de información, porque no hay una sola forma de entender, comprender se puede comprender de muchas maneras, nosotros tenemos estudiantes con distintos niveles de comprensión y a ninguno de ellos necesito decirle que a alguien le tenga que decir ‘ponete el barbijo’ o ‘subite el barbijo’”.

