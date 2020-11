Adhesión al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes viales

La Secretaría de Seguridad, a través del Observatorio Vial, adhiere al Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de los siniestros viales, accidentes viales o violencia vial que se conmemora cada tercer domingo de noviembre.



El acto de conmemoración pública no tiene como fin hacer que las víctimas recuerden lo que les sucedió. Las víctimas recuerdan muy bien lo que les sucedió. La reflexión pública es un acto de reconocimiento. Les afirma a las víctimas y a sus familias que son valorados como seres humanos, que su pérdida es la pérdida de todos y que su sufrimiento es compartido, aunque tan solo sea a través del reconocimiento de la tragedia y el error de su acaecimiento.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito?

Este día fue instaurado en 1993 por RoadPeace, una organización con fines benéficos del Reino Unido para las víctimas del tránsito (10). Desde entonces, RoadPeace, la European Federation of Road Traffic Victims y sus numerosas organizaciones asociadas han celebrado y promocionado este día en todo el mundo. El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 60/5 para mejorar la seguridad vial en el mundo. La resolución invita a los estados miembros y a la comunidad internacional a que designen el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito. La celebración de este día brinda la oportunidad de aumentar la concienciación del público con respecto al costo de las colisiones de tránsito para las comunidades, y hacer hincapié en la necesidad de iniciar y promover esfuerzos para controlar este importante problema de salud y desarrollo, y dar apoyo a las víctimas.

Lo más importante es salvar vidas.

#TodosSomosVíctimas

En el mundo, mueren más de 1.355 millones personas, 3400 personas por día y deja mal heridos a más de 50 millones por siniestros viales. No aceptamos lo inaceptable porque sabemos que se puede evitar.

Hoy, también nos solidarizamos con quienes sufren el COVID 19. Estamos padeciendo DOS pandemias, con consecuencias muy parecidas, y nos estamos enfrentando, más allá del dolor y la angustia de las familias, a uno de los más graves problemas de salud pública que repercute en el desarrollo social y en la economía del país. Aunque en el tráfico tenemos la vacuna: respetar las normas

Mensaje del presidente de grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial.

https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/final-statement-e-krug-wdr-spanish.pdf?sfvrsn=6f4e42d3_11

