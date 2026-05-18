Adhesión de los museos locales al Día Internacional
Los Museos del partido de Tres Arroyos adhieren al Día Internacional de los Museos que se celebra hoy en todo el mundo, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. Dicho lema destaca el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.
Cada uno de los museos que forman parte de la red “Museos del partido de Ts.As”, entiende que, en estos espacios las personas se encuentran con historias, objetos y entre sí y, en ese “encuentro”, los museos ayudan a reconstruir la conexión entre generaciones y comunidades.
Museo Regional “Aníbal Paz” de Claromecó
Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos
Museo Histórico de Orense
Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos
Museo Histórico de San Mayol
Espadernya Servicios Turísticos de San Mayol
Museo del Automóvil “José A. Del Vecchio” de Tres Arroyos
Museo y Fototeca Reta
Museo de la Yerba Mate de Reta
Museo Regional y Centro Cultural de Copetonas
Museo Casa Chedrese