Adhesión de los museos locales al Día Internacional

18 mayo, 2026 0

Los Museos del partido de Tres Arroyos adhieren al Día Internacional de los Museos que se celebra hoy en todo el mundo, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. Dicho lema destaca el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

Cada uno de los museos que forman parte de la red “Museos del partido de Ts.As”, entiende que, en estos espacios las personas se encuentran con historias, objetos y entre sí y, en ese “encuentro”, los museos ayudan a reconstruir la conexión entre generaciones y comunidades.

Museo Regional “Aníbal Paz” de Claromecó

Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos

Museo Histórico de Orense

Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos

Museo Histórico de San Mayol

Espadernya Servicios Turísticos de San Mayol

Museo del Automóvil “José A. Del Vecchio” de Tres Arroyos

Museo y Fototeca Reta

Museo de la Yerba Mate de Reta

Museo Regional y Centro Cultural de Copetonas

Museo Casa Chedrese

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