Adicciones: consumir constantemente información negativa en redes y su consecuencia

Por FM Ilusiones, la psicóloga Laura Jurkowski habló sobre lo que puede generar estar permanentemente consumiendo, a través de las redes sociales o por la propia Internet, información negativa, que puede llevar a una sensación de fantasía de control. El fenómeno, denominado Droomscroling, exacerba e impide salir de un acto promovido por los propios algoritmos y generar mayor ansiedad, tal como lo califica Jurkowski, quien explica que “termina generando sentimientos de ansiedad, malestar y miedo en algunos casos, y hay una sensación de una fantasía de control, porque estoy pendiente y voy a controlar para que algo no me suceda, causando un efecto contrario, ya que no puedo salir de esto, es un hábito el buscar en las redes, y los algoritmos nos empiezan a entregar más información de lo que vimos y buscamos y nos inundan de esto, con menos cosas vinculadas con la información u otros temas”.

“Cualquier persona puede consumir este tipo de informaciones, pero hay quienes siguen esta tendencia, por alguna situación que están pasando de manera particular, por algún tema que los involucra en algún tema, pero el algoritmo está diseñado para que haya una tendencia a buscar esas cosas dramáticas, por lo que es más difícil desengancharse de esa situación”, dijo.

“Cuando uno tiene esa tendencia ya empieza a interferir en la vida de la persona y después está el punto de la adicción, con un comportamiento compulsivo, el que hay que analizarlo porque empieza a tener otra función; quizás una persona tiene una situación de vacío o insatisfacción y estos comportamientos “resuelven” otro tipo de problemas, y por un lado los medios de comunicación más tradicionales como la TV, radio o diarios, y por otro lado lo que aparece en las pantallas, pero la diferencia con las redes es que uno por ejemplo mira en TV muchas noticias no están todo el tiempo y con las redes depende de alguna manera de uno porque si uno quiere seguir permanentemente mirando eso aún en la noche mientras están todos durmiendo, podemos pasar cinco horas o más”, sostuvo.

“Creo que es una forma más en la cual la ansiedad aparece y de alguna manera en este acto quizás la ansiedad lleva o podría llevar a hacer otras cosas, pero cuando estamos en este acto hay un aumento significativo; seguramente la pandemia tuvo algo que ver, porque la gente empezó a consumir mucho más las redes sociales, al tener más tiempo libre y porque se reemplazaron muchas actividades que se hacían sin las pantallas y porque había mucha generación de esas noticias catastróficas”, manifestó.

Cómo solucionarlo

“Como siempre digo, el primer punto es mirarnos, identificar y registrar lo que nos está pasando porque para poder cambiar tenemos que darnos cuenta de lo que nos pasa, por lo que es bueno que esto se pueda difundir, para que la gente pare, reflexione sobre el uso que le está dando, y una vez que nos damos cuenta, tratar de parar y decidir en qué momento ver las noticias, organizar el tiempo, en algún momento del día hacerlo, poder observar y detenernos; apoyar el celular o la Tablet, levantarse, hacer un cambio de la manera física y no seguir con el celular en la mano, moverse, tratar de cambiar el estigma, dejar las redes y buscar hacer algún otro tipo de actividades”, agregó.

Finalmente dijo que “para más información se puede consultar la página www.reconectarse.com.ar donde se explican éste y otros trastornos que puede generar las distintas adicciones”.

