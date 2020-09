Adiestramiento de perros: “Hay razas que uno no recomienda tenerlas como mascotas”

Eduardo Manríquez compartió con nuestra emisora su experiencia como miembro hace muchos años atrás, de un grupo de adiestradores de ovejeros alemanes en la ciudad junto al Dr. Eduardo Bordone, y consideró que hay razas que no son recomendables por su carácter para tenerlas como mascotas en una casa.

“Éramos muy chicos cuando arrancamos con un adiestrador de perros que venía de Mar del Plata a nuestra ciudad a adiestrar al nuestro. Conocimos al Dr. Eduardo Bordone en un stand de la Fiesta del Trigo y arrancamos ahí con el equipo de ovejeros alemanes adiestrados. Se sumó mi papá y hacíamos deleitar a muchos en las presentaciones. Fue un placer y tengo recuerdos hermosos de esa época. Era la década del 80, yo tenía unos 12 años cuando empecé a aprender. Recuerdo que Bordone y mi papá trajeron dos perros de Alemania”, señaló.

Consideró haciendo relación a los hechos que días pasados involucraron a dos perros de la raza pitbull, que “hay muchas razas que tienen su instinto natural muy reflejado. Estas son razas de mucho carácter y un instinto de ser agresivos y como el ser humano, el perro tiene sus días malos, y no por eso el perro es malo”.

Remarcó que hay perros que uno no recomienda tenerlos como mascotas, “y si los tienen, no dejarlos sueltos. Siempre llevarlos con correa y tener sus territorios marcados. Hay que tener mucha precaución, porque tienen su instinto y otros pierden el olfato con los años y se vuelven más peligrosos”.

Instó a castrar los perros y tener conciencia de la tenencia responsable.

