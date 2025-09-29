¿Adiós a las rotondas?: podrían aplicarse en Argentina cruces de ruta como en EE.UU

El sistema de cruces de rutas que se está ampliando en Estados Unidos como modo de reemplazar las rotondas y los cruces sobre o bajo nivel podría ser la mejor solución para mejorar la seguridad Vial en países con extensiones geográficas como Argentina, donde no hay una limitante física que impida ensanchar determinadas zonas aledañas a las rutas como puede ocurrir en Europa.

El RCUT (Restricted Crossing U-Turn), o cruce resticto, tal su denominación técnica, es una solución de menor costo y movimiento de terrenos que el que genera un puente o un túnel, y a la vez es una solución que no ralentiza el flujo del tránsito como sí lo hace una rotonda en la actualidad.

En la Argentina existen rutas que ofrecen una alternativa similar como la ruta provincial 2 que une AMBA con la Costa Atlántica, pero que, por su diseño, no cumplen efectivamente con el objetivo primordial de estos cruces controlados, que es el de evitar que se interpongan vehículos a baja velocidad en los carriles izquierdos (los de mayor velocidad) de circulación continua de una autopista, una autovía o incluso una ruta convencional de una mano para cada sentido de circulación.

El mismo sistema se puede aplicar en las zonas de autovía (doble mano) de las rutas nacionales 5, 7, 8 y 9, hacia el centro y sur del país, o de las rutas nacionales 12 y 14 que atraviesan la Mesopotamia hacia el noreste. En general, en cada zona donde existe una rotonda, el movimiento de suelos que genera esa obra es equivalente o muy similar al de un sistema RCUT, por lo cual la infraestructura vial se podría mejorar sustancialmente con costos menores a los de construir puentes que no siempre se justifican con un flujo de tránsito bajo de los caminos secundarios.

En esa vía y en otras similares en las que se permiten los giros en U para retomar en el sentido contrario, el sobrecarril izquierdo sobre el que se debe frenar para hacer el cambio de sentido y el de salida sobre la mano contraria, es excesivamente corto, por lo cual quienes tomen esa solución deben empezar a frenar en la mano rápida por la que circulan autos a la velocidad máxima permitida. El mismo caso ocurre del otro lado, una vez que se acelera para reiniciar la marcha tras hacer el giro en U.

Un cruce tipo RCUT, precisamente, impide realizar cruces directos o giros a la izquierda cuando se incorporan a una ruta principal ,a los vehículos que circulan por vías secundarias. En su lugar, los conductores que llegan desde un camino secundario están obligados a girar primero a la derecha, circular entre 150 y 400 metros, y recién luego poder girar en U desde el carril izquierdo para acceder a la ruta principal en el sentido hacia el que se querían dirigir.

Pero tanto en uno como en el otro sentido de circulación, el carril por el que transitan no es el mismo por el que va el tránsito que solo atraviesa ese cruce para seguir adelante, sino es uno paralelo, suficientemente extenso como para que tanto sea frenando para girar en U como acelerando para incorporarse a la vía principal, su diferencia de velocidad no represente un peligro para los otros vehículos en la ruta.

Para que eso ocurra del modo correcto, los RCUT tienen contemplada esta situación iniciando el carril izquierdo adicional en el lugar del cruce mismo, de modo tal que los vehículos que lo toman no quedan circulando a baja velocidad delante de quienes ya vienen por la vía.

