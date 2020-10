Adolfo Beato: costos de protección personal y demora en los pagos complican a los odontólogos

20 octubre, 2020 Leido: 54

Desde las primeras fases del aislamiento y con protocolos específicos, los odontólogos siguen trabajando y recibiendo a sus pacientes tanto para las urgencias como para las prácticas derivadas de ellas. Según el doctor Adolfo Beato, “esos protocolos se han ido manteniendo en la medida en que fuimos avanzando en las distintas fases. La gente sigue yendo al odontólogo, pero el número promedio de pacientes cayó por una cuestión de cuidados en la pandemia, es decir que en general se concurre ante el dolor o la urgencia. Y por otro lado, como ya anticipé en otra nota por LU 24 en abril, en función de la experiencia que he adquirido en estos más de 35 años de odontología, se han producido dos problemas: el sanitario que estamos viviendo, y lamentablemente en Tres Arroyos se advierte un relajamiento que no es el adecuado, y el económico, porque hay muchos odontólogos que han dejado de atender obras sociales porque los pagos se extienden por mucho tiempo y no hay cómo hacer frente al costo de los elementos de protección y cuidado personal con, además, el proceso inflacionario”.

“Tanto por los protocolos que tenemos que utilizar, aunque nadie nos fije qué cantidad de pacientes podemos atender, como por la disminución de gente que acude a la consulta, el problema económico era indefectible que se produjera. Por eso no hay que sorprenderse si el odontólogo de toda la vida se baje de la obra social por la que atendía”, finalizó.

