Adolfo G. Chaves: Capacitación para acompañantes terapéuticos

25 julio, 2022 Leido: 27

El área de Discapacidad del municipio de Gonzales Chaves invita a la capacitación para acompañantes terapéuticos que se realizará el próximo sábado -30- en la Sala Auditorium Elvira Ceballos de 9 a 12 horas y que, hasta hoy, tiene abierta la inscripción.

Desde el año 2020 el área trabaja con un programa de acompañantes terapéuticos (AT) destinado a personas con discapacidad o alguna problemática social importante. Los AT trabajan con niños, adolescentes y en algunos casos adultos.

Además, realizan el seguimiento del trabajo de cada AT con su acompañado y su familia y, además, lo hacen en red de manera interdisciplinaria con otras instituciones u organismos que intervienen (educación, servicio local, salud, dirección de acción social, etc.).

Analuz Prieto, coordinadora del grupo de acompañantes terapéuticos, explicó la función del AT: “El acompañante terapéutico es un profesional que, de manera ambulatoria, acompaña en la vida diaria: conteniendo, escuchando, orientando y tratando de facilitar el lazo social y la inclusión de su acompañado en el ámbito social, recreativo y laboral”.

También, Prieto comentó sobre la importancia de la capacitación que estará a cargo de la psicóloga y docente, Eliana Gonard: “En nuestra área, desde que comenzamos con este trabajo, recibimos una gran demanda. Eso llevó a que no todos los que cumplen el rol de AT son acompañantes, en muchos casos son profesionales de otras carreras afines”.

Y agregó: “Debido a esto y a que la capacitación y las instancias de aprendizaje y formación son necesarias para adquirir herramientas que permitan enriquecer el trabajo, es que se realiza el día 30 de julio a las 9 horas una capacitación abierta a la comunidad, ya que nos parecía importante que otras personas, y no solo con quienes trabajamos actualmente en el área, pudieran aprovechar esta instancia”.

La misma está destinada a acompañantes terapéuticos, estudiantes de la carrera y personas que estén cumpliendo ese rol actualmente. Ese es el único requisito para poder inscribirse en el mail [email protected], con el nombre completo y profesión.

El curso será una exposición teórico práctica, un espacio destinado al intercambio, el debate y las consultas que surjan. Se brindará bibliografía y certificación digital de la participación. Los contenidos a tratar son, entre otros: cómo surge el AT, sus incumbencias, el trabajo terapéutico, encuadre, plan de trabajo, objetivos, estrategias y agentes que intervienen.

Volver