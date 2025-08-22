Adolfo Gonzales Chaves celebra un nuevo aniversario como partido

El partido de Adolfo Gonzales Chaves arribó a su 109º aniversario, durante el fin de semana, desde el Municipio organizaron diferentes actividades para celebrar el evento.

En su página oficial, cuenta la historia y todos los pasos que se siguieron hasta que finalmente fueron independientes.

“Con fecha 10 de junio de 1885 el Poder Ejecutivo asignó el nombre de Gonzales Chaves a la estación a levantarse en el kilómetro 528 del ramal de Tandil a Tres Arroyos del Ferrocarril del Sud, cuya construcción fuera autorizada por ley del 23 de agosto de 1883; ésta denominación se adoptó en razón de hallarse la estación en los campos de don Adolfo Gonzales Chaves, hombre que fuera hacendado y político, llegando a ocupar el cargo de vicegobernador de la Provincia entre 1881 y 1884.

Ubicada por entonces en el partido de Tres Arroyos, la mencionada estación se hallaba sobre tierras dedicadas especialmente a la ganadería, pero dada su fertilidad estaban llamadas a tener gran prosperidad.

En junio de 1906 los herederos de don Adolfo Gonzales Chaves y de Etelvina Allones de Gonzales Chaves se dirigieron al gobierno expresando su deseo de fundar un pueblo que recordara a aquel, para lo cual destinaban una extensión de más de 1000 hectáreas, tierras éstas que se fraccionaban en quintas, chacras y solares; acompañaban la solicitud con un plano realizado por el agrimensor José A. Tressens.

Ofrecían en donación los terrenos que se destinarían a una plaza, iglesia, escuelas, municipalidad y policía; con fecha 7 del mismo mes la solicitud se elevó al Departamento de Ingenieros, el que se expidió favorablemente, lo que llevó a que el Poder Ejecutivo, con fecha 20 de junio de 1906 autorizara la fundación del pueblo, sobre la base de la traza propuesta, aceptando a la vez los terrenos ofrecidos en donación, los que se escrituraron el 15 de enero de 1910.

Seis años más tarde, el 22 de agosto, considerando la importancia adquirida por el pueblo y el desarrollo alcanzado por su zona de influencia, se dictó la ley de creación del Partido, tomándose tierras de los partidos de Juárez, Necochea y Tres Arroyos. En la mencionada ley se aclaraba que el pueblo de Gonzales Chaves pasaba a ser cabecera del nuevo Partido y fijaba sus límites.

Las restantes poblaciones del distrito son De la Garma, Juan Eulogio Barra y Vásquez, contándose con otras dos estaciones ferroviarias, Pedro Próspero Lasalle y Álzaga”.

