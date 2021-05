Adolfo Gonzales Chaves, con una situación sanitaria más aliviada

25 mayo, 2021 Leido: 166

Adolfo Gonzales Chaves transita este período de medidas para frenar el avance del coronavirus con una situación sanitaria más aliviada, y con la inminente puesta en marcha del sector de Terapia Intensiva de su hospital municipal. Así lo indicó el jefe comunal, doctor Marcelo Santillán. “Tuvimos un pico hace unos días, con la mayor cantidad de casos desde el inicio de la pandemia, y hemos comprobado que esos picos se dan en relación con eventos y feriados, porque se hacen reuniones sociales y es difícil cortarlas hasta que la gente se encuentra con un familiar enfermo y entra en desesperación. Pero con las restricciones a la circulación se vio un efecto inmediato y la situación hoy es más aliviada”, consideró.

Respecto de la ocupación de camas en el sistema sanitario, aseguró que de un total de 27 disponibles para pacientes leves, hay 5 internados. “Estamos trabajando contrarreloj para poner en marcha la Terapia Intensiva, porque desde el inicio de la pandemia tuvimos que derivar, por cuestiones de complejidad, a más de 20 pacientes. Sabemos que por esta misma razón habrá situaciones que no podremos retener en nuestro hospital, pero sin duda el funcionamiento de la Terapia Intensiva va a ser un aporte importante. Además estamos reinstalando la sala Covid en un lugar donde tenemos oxígeno central”, describió.

Con respecto a la recepción de las nuevas medidas por parte de los vecinos, aseguró que “se va tomando mayor conciencia, ha sido fuerte el llamado del personal de salud a cumplirlas y si bien siempre hay un grupo más resistente, en general hay una adhesión importante del comercio y se cumplen las disposiciones”.

Repudio

Finalmente, Santillán agradeció la oportunidad de referirse a la explosión, según las autoridades policiales intencional, que sufriera un local del Frente de Todos en Bahía Blanca. “Hay que repudiar estas actitudes y la sociedad argentina tiene que comprender que estamos a meses de una elección y esa es la oportunidad de cambiar lo que no se quiere: las urnas; y el resto tiene que respetar lo que se decide en este ámbito. La Argentina no quiere vivir más estos momentos, pero lamentablemente hay quienes repudian estos hechos por los medios pero por debajo los incentivan. Las actitudes del ex presidente Macri, de Patricia Bullrich, son antidemocráticas, como lo son también algunas actitudes y convocatorias que se promueven incluso desde los medios”, concluyó.

Volver