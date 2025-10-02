Adolfo Gonzales Chaves dejó su huella en la Feria Internacional de Turismo

Durante los tres días de la FIT 2025, Adolfo Gonzales Chaves mostró al mundo todo lo que lo hace único. Más de 140.000 personas, nacionales e internacionales, pasaron por nuestro stand, curiosos por descubrir un destino que combina historia, adrenalina, sabores y tradición.

Los visitantes vivieron experiencias que resumen lo mejor de Chaves: la arquitectura imponente de Francisco Salamone, los cielos infinitos y la adrenalina del Vuelo a Vela, la dulzura de La Chavense, y la tradición de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano.

Chaves se reafirma como un destino ideal para escapadas de fin de semana, donde naturaleza, cultura, deporte y gastronomía se entrelazan en cada experiencia.

La participación en la FIT 2025 demuestra el compromiso del municipio de promover el turismo, la identidad local y la producción de calidad, invitando a todos a vivir Chaves de cerca.

