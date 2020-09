Adolfo Gonzales Chaves tiene su primer caso positivo de coronavirus

4 septiembre, 2020 Leido: 800

Se confirmó esta mañana el primer caso positivo de coronavirus en Adolfo Gonzales Chaves desde el inicio de la pandemia que se declaró el 11 de marzo de este año.

El paciente es el doctor José Martínez, ex intendente de Adolfo Gonzales Chaves y quien trabaja en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos.

Había dos muestras a la espera de resultado en la jornada de ayer en el distrito chavense, uno de ellos era el hisopado que se hizo Martínez en el Hospital Pirovano, que finalmente dio positivo.

El jefe comunal del Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, dijo en conferencia de prensa que “estuvimos dialogando y me autorizó que diera su nombre, el cuándo tuvo síntomas por protocolo tuvo que hisoparse, ya que trabaja en el Hospital Pirovano”.

“Es un profesional que siempre estuvo con todos los recaudos. Le deseamos una pronta recuperación a José, la situación ahora está en hacer el árbol de los vínculos que hubo”, sostuvo.

“En principio no hay contacto estrecho de José con personas del distrito. Hoy sabemos cómo protegernos en esta pandemia, es con el uso de barbijo, la distancia social, el lavado de manos y evitar actividades que impliquen romper los dos metros de distancia”, explicó Santillán, al tiempo que agregó que “pedimos a la gente que colabore. Para el sistema de salud a veces es muy difícil cumplir del todo con estas pautas, a veces por tratar mejor al paciente los profesionales tienen que romper el distanciamiento, pero no es comprensible que uno rompa el distanciamiento por jugar un partido de fútbol o celebrar un cumpleaños”.

“Esperemos que no haya más contagios en nuestro distrito y nos sigamos cuidando para poder afrontar esto”, manifestó.

Foto: captura de Facebook Live de Chaves Digital.

