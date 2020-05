Adolfo Hualas: el único poblador de Hueso Clavado

Hace más de 20 años que vive en Hueso Clavado y es el único habitante en el pueblo. Se llama Adolfo Hualas y atraviesa la cuarentena con mucha alegría y optimismo. “Cuidándose espero que todo salga bien. Hay que vivir con alegría. Me gusta ser así”, dijo a LU 24.

“Antes estuve con mi familia, trabajaba cerca. Ahora viene mi hija a visitarme. Estoy chocho de vivir acá. Crío animales y hago algunos trabajos en soga, porque soy jubilado. Siempre me dedique a trabajos rurales. Fui a la escuela de este pueblito y después me quede acá. Está la escuela y hay casas muy deterioradas”, sostuvo.

Adolfo indicó que “con este virus no he salido. Día por medio, mi hija me trae lo que necesito. Tengo teléfono y le encargo. Tengo televisor y gas en garrafa. Mis hijos vienen o me llaman. Todos los días hablamos por teléfono”.

Respecto a la situación que afecta al mundo entero con el coronavirus dijo: “Esto es muy raro. Nunca paso en los años que tengo. Creo que cuidándose espero que todo salga bien. Hay que vivir con alegría. Me gusta ser así”, expresó.

