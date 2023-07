Adolfo Olivera: “En política tenemos que generar ideales más que intereses”

12 julio, 2023

El primer precandidato a concejal por Unión por la Patria, Adolfo Olivera, visitó LU 24.

Respecto a su actividad en el mundo de la política, dijo que “en su momento fui candidato a concejal en dos etapas diferentes: en 2001 por el Polo Social, con el padre Farinello y en el 2003 fui candidato a intendente pero ya por una agrupación vecinal que fundamos, el Polo Social Utopías”.

Mencionó primeramente que “tenemos que traer a la política cosas coma identidad, los principios, generar ideales más que intereses, y resolver cosas más terrenales, que son las necesidades que tienen los vecinos, pero lo que pareciera ser normal muchas veces no lo es, creo que el camino va a ser mucho más difícil pero mucho más fructífero.

“Éste era el momento”

Me convocó Martín Garate en el espacio de Victoria Tolosa Paz; anteriormente lo había hecho, y dije que no por mis compromisos laborales, tenemos mucho trabajo, pero creo que éste era el momento, la oportunidad para que Tres Arroyos tenga un gobierno de diferente signo político; estoy muy contento de estar en esta agrupación porque hay gente que representa a diferentes sectores, gente nueva en la política mayormente. Yo respeto absolutamente a la militancia y que posiblemente tuvo que dar un paso al costado para que yo ocupara este lugar, gente muy generosa que dijo si esto sirve para que sume al movimiento dejo el lugar y ahí estoy yo ocupando ese lugar”.

“El trabajo en los medios me acercó más a la gente”

“La cara somos nosotros pero hay gente que labura y respalda nuestra proyección política”, dijo y agregó que “trataré de llevar al Concejo desde mi lugar temas para mejorar; el trabajo de los medios nos da a veces más conocimiento porque la gente acude al medio y escucho muchas cosas, como las deficiencias de atención en las salas, y en el hospital, por lo que creo que tenemos que empujar, para que Pablo sea el próximo intendente y ser gobierno en Tres Arroyos”.

“La seguridad es un tema recurrente”

“El tema de la seguridad es un tema recurrente y uno no entiende por qué no se soluciona, no me voy a poner en crítico del tema actual, pero creo que si yo lo veo, el funcionario también lo ve, y si uno da una vuelta por la ciudad, ve que el transito es un problema serio, son problemas que parece que no tienen solución y la tienen”.

No hay transporte público y el transporte privado tiene un costo muy elevado y cuando se hizo el intento anterior creo que no se planificó; son cosas pendientes que en el próximo gobierno hay que sentarse, abordar y solucionar; el tema de las rutas es otro tema, los chicos que tienen que cruzarla para estudiar o practicar algún deporte no tienen la seguridad necesaria, no hay una cámara, no hay un radar, creo que no tenemos más accidentes porque Dios está atento a nosotros”.

“Los clubes son un refugio, hay que darles respaldo y estructura”

“Los clubes son un refugio; yo he trabajado en Colegiales y el laburo que hacía con las escuelas de fútbol, me permitió ver el sacrificio que hacen los dirigentes; hay un valor tremendo de lo que significan esas personas como los “profes” que están dentro del club, por lo que hay que darles respaldo, estructura y estar cerca de ellos. Hay muchas cosas para hacer que no requieren presupuesto, sino que requieren gestión; me parece que hay que aprovechar ese inmenso recurso humano que hay en los clubes para que las cosas empiecen a mejorar y darles mayor contención”, finalizó.

