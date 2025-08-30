Adolfo Olivera integrará la conducción Nacional del Sindicato del Seguro (audio)

30 agosto, 2025 20

El próximo 10 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones de autoridades regionales, seccionales y nacionales del Sindicato del Seguro.

Será una elección con lista única, que encabeza a nivel nacional Jorge Sola, quien va por su segundo mandato y es también secretario de prensa de la CGT Nacional, mientras que el dirigente local Adolfo Olivera -actual concejal por Unión por la Patria y delegado regional del Sindicato del Seguro- ocupará el cargo de protesorero en la nueva conducción que impulsa la Lista Blanca.

En el plano local para la delegación Tres Arroyos, será acompañado por Silvia Rolando como delegada adjunta, mientras que a nivel provincial Adolfo Olivera será candidato a secretario general de seccional Buenos Aires, acompañado por Daniel Tudda (de La Plata) como secretario adjunto, en este escalón de la boleta, también acompañan como congresal titular María Josefina Parravicini y como congresal suplente María Alejandra Gugliotta, ambas de Tres Arroyos.

El dirigente local se viene desempeñando en un cargo nacional desde 2017, ya que cumple tareas como Director por la representación sindical en la Obra Social de los trabajadores del seguro (OSSEG).

Se votará en todo el país, mientras que, en Tres Arroyos, habrá tres mesas habilitadas. Los lugares de votación serán la sede del sindicato en Mitre 66, y las restantes dos mesas se instalarán en las empresas de seguros La Perseverancia S.A. y La Mercantil Andina S.A.

El padrón local está compuesto por unos 180 afiliados entre trabajadores activos y jubilados. Las autoridades electas el 10 de septiembre, tendrán mandato hasta el 2029, ya que los cargos son por 4 años.

En diálogo con LU24, Olivera dijo: “todo fue tan grato como sorpresiva para mí, hace unos días me llamo el secretario general y me invitó a participar, es un reconocimiento muy grande para los trabajadores de Tres Arroyos, es un gran paso.

Estamos con fuerte presencia y cercanía con los trabajadores, sentimos un gran apoyo. El 10 de septiembre serán las elecciones, habrá urnas en lugares estratégicos. En la boleta también habrá representaciones locales, será una lista de unidad y única, se logró consenso, encabezada por el compañero Sola, y se viene trabajando desde hace tiempo.

Reitero que es muy grato que te tengan en cuenta.

En cuanto a las elecciones del 7 de septiembre expresó: “estamos muy bien parados, la gestión de Pablo se reconoce en la calle, con cercanía a los vecinos, y considero que tendrá el apoyo para continuar con su línea de gestión”.

Volver