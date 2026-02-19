(audio) Adolfo Olivera: “La Reforma Laboral, no beneficia en nada a los trabajadores”

19 febrero, 2026 9

Adolfo Olivera Secretario de Prensa de la CGT y Delegado Regional del Sindicato del Seguro en charla con LU24 hizo referencia al Paro Nacional y dijo “aun no tenemos un panorama, pero vemos el movimiento en las grandes ciudades, como Buenos Aires con un alto acatamiento”.

“En Tres Arroyos, recién cerca del mediodía veremos si hay acatamiento y la cantidad de personas que salen a las calles expresando su malestar contra la Reforma Laboral”.

“En la ciudades más chicas, las relaciones laborales son diferentes y los trabajadores temen a perder su empleo”, aseguró y mencionó “los artículos de esta Reforma son horribles no benefician a los trabajadores, bajo el titulo de Modernización Laboral, no moderniza nada”.

“Por otro lado, en ningún momento hacen referencia una mejora en lo tecnológico, este punto sería de gran ayuda para los trabajadores y las empresas”.

“Este Gobierno hace todo lo contrario elimina muchos derechos que fueron difíciles de conseguir y costaron muchas vidas en el proceso”, detalló.

“Con esta Reforma, las empresas pueden exigirles a los trabajadores en que horario ingresar al trabajo, dicha medida les quita tiempo con sus familias, a su vez, golpea el derecho a las vacaciones, ya que el empresario puede decidir la fecha y según dice el articulo solo tendrán una semana cada tres años”, afirmó.

“Cortando muchos derechos ejercidos durante tantos años, y además no proporcionara ningún puesto de trabajo nuevo y genuino”, contó.

Todo indica a que el Gobierno obtendrá los votos en la Cámara de Diputados, anticipó y acotó que “por nuestra parte siempre quisimos llegar al dialogo entre las partes para armar una Reforma Laboral más justa, sino que trajeron un proyecto cerrado muy vergonzoso como las licencias, obligándolos a ir a trabajar igual”.

“Yo creo que cuando la gente voto a Milei en las últimas elecciones, no quisieron darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, si no les dieron un voto de esperanza con el propósito de mejorar su vida”

“El discurso del Gobierno es usado para poner en contra a los trabajadores formales con los informales, en estos últimos días hubo un cambio social obligando al Gobierno a sacar algunos artículos y esperamos que pase lo mismos con otros que aun siguen en la Reforma”, concluyó.

