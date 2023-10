Adolfo Olivera: “no compremos el verso de que la política es mala”

3 octubre, 2023

Las elecciones generales están cada vez más cerca, y a menos de veinte días para los comicios, este martes y en visitas a LU 24, el candidato a concejal por Unión por La Patria Adolfo Olivera contó sobre cómo vienen trabajando de cara a lo que viene y acerca de algunos de sus proyectos.

Sobre sus inicios, Olivera comentó: “yo vengo de la actividad sindical hace unos cuantos años y me llegó la posibilidad de trabajar a participar en las elecciones de 2021 y ese no era el momento, pero cuando llegó el 2023 y se dio la posibilidad para tener una buena oportunidad de un espacio de unión en el peronismo que hace tiempo no se daba en Tres Arroyos.”

Y agregó: “por mi naturaleza, siempre tuve contacto con la gente. Esta posibilidad política te pone en el lugar del cara a cara con la gente y también es de más cercanía, cuando empieza a escarbar un poco ve que hay cosas que no funcionan tan bien como es el caso de la seguridad, el deporte y la cultura, el turismo, y se ve ue hay mucho camino por recorrer.”

Además, y sobre Pablo Garate, remarcó: “ha sido un gran caminador de la ciudad y las localidades, la gente reconoce de nuestro candidato que esto lo ha hecho siempre. Algunos lugares irá más y otros menos, pero le pedimos a la gente que nos llame y nosotros vamos sin ningún problema.”

Por otro lado, y respecto a sus preocupaciones como futuro concejal, destacó: “se debe dividir en lo personal y el proyecto político. En cuanto a lo segundo, una de las prioridades es la salud y el tema de la guardia pediátrica o un móvil sanitario en las localidades. En lo personal también me parece que la salud es un tema prioritario, pero yo trabajaría más fuertemente en que no haya más colectas para ayudar a alguien. No puede ser que en 2023 siga habiendo colectas para comprar medicamenos, una prótesis o traslados a ciudades.”

Y enfatizó: “en el plano colectivo hay proyectos como el tema de vivienda o el tema de transporte, que es necesario resolverlo urgente. En todos los debates hubo una coincidencia de que el transporte público de inter localidades, todos estamos de acuerdo que tenemos que hacerlo.”

Finalmente, dejó unas palabras hacia los votantes y concluyó: “acá nos conocemos todos. La gente puede creer o no los proyectos, y vota fundamentalmente personas. Tenemos un candidato altamente capacitado y preparado para conducir Tres Arroyos, es muy importante que la gente vaya a votar, no compremos el verso de que la política es mala.”

