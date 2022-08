“Adopta un cenicero” para un Monte Hermoso libre de colillas

La Municipalidad de Monte Hermoso, a través de su Secretaría de Gestión Ambiental, invitan a comerciantes e instituciones a unirse a esta campaña destinada a mantener la ciudad limpia y a que las colillas tengan el destino correcto.

Esta propuesta surge a partir de la donación por parte de Camuzzi de 50 eco-ceniceros realizados con el reciclado de caños de plástico, recuperados de descartes de la empresa.

Los ceniceros se instalan fácilmente y permiten contener las colillas sin que se vuelen o esparzan; fueron generados con tecnología de rotomoldeo que permite transformar el polietileno en productos duraderos y livianos mientras que el sector de apagado del cigarrillo es de aluminio.

La jefa del Complejo Ambiental GIRSU, Laura Garmendia, ya comenzó con la entrega y aclaró que “para transformar la realidad y convertirse en un protector ambiental”, el comerciante interesado debe cumplir con tres simples pasos:

A) Tomar la decisión de “ser parte del cambio que quiere ver en Monte Hermoso”.

B) Completar el formulario “¡Adoptá un cenicero!” solicitándolo telefónicamente, de lunes a sábados, de 8 a 17 hs., al 484296).

C) La Municipalidad de Monte Hermoso lo contactará para colocar un cenicero de exterior donde indique el comerciante.

• Costo del cenicero + instalación: $0.00.

¿Qué implica ADOPTAR UN CENICERO?

El responsable del comercio deberá encargarse de mantener limpio el sector y “descargar” el cenicero cuando se llene.

¿Cómo descargo el cenicero? “Descargar el cenicero” significa “sacarle las colillas y/o la basura que arrojan dentro”.

1. Se abre la tapa inferior del cenicero.

2. Las colillas acumuladas caerán por gravedad (antes de abrir la tapa, conviene poner una bolsa para que las colillas no caigan al piso).

3. La bolsa llena de colillas se deposita en cualquier cesto de residuos reciclables (bolsa verde) de la ciudad, para que lleguen a la Planta de Residuos que funciona en el Complejo Ambiental.

¿Por qué las colillas embolsadas se arrojan en el cesto de residuos reciclables después de sacarlas del cenicero de exterior?

1. El objetivo de esta campaña es concientizar a los fumadores para que dejen de arrojar las colillas en el piso.

2. Si los fumadores arrojan las colillas en nuestros ceniceros, quiere decir que no se arrojaron en el piso (donde contaminan el suelo, el agua y el aire).

3. Mientras desarrollamos un sistema de reciclaje eficiente y fiable, lo mejor que podemos otorgarle al mundo es prevenir que las colillas terminen en los cursos de agua (en Monte Hermoso las colillas terminan en el mar).

4. Ya estamos trabajando en un sistema de reciclaje; hasta entonces, el cesto de reciclables es la mejor opción.

