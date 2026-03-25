Adorni cargó contra la prensa: “Ustedes son periodistas, no jueces”

25 marzo, 2026 0

El jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a dar una conferencia de prensa – tres meses después de su última edición – en donde respondió a las causas abiertas por presuntos casos de corrupción en su contra.

En una de sus apariciones más tensas en el atril, con diversos cruces con los periodistas presentes, en los que llegó a afirmar que “ustedes son periodistas, no jueces”. se mostró incómodo y sentenció que solo responderá ante los requerimientos de la Justicia.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, aseguró en conferencia de prensa en Casa Rosada. “Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”, completó en su escueto mensaje sobre el tema.

Como muestra de respaldo, lo acompañaron gran parte del Gabinete: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación), Mario Lugones (Salud). Además, estaban Santiago Caputo, Martin Menem, María Ibarzabal, Ignacio Devitt y Nahuel Sotelo.

“Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca”, lanzó y completó: “Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”.

En ese sentido reiteró: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”. “Parece que nos olvidamos de que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”, completó.

Antes de hacer un repaso por la gestión, Adorni dedicó parte de su conferencia a aclarar las diferentes acusaciones que recaen sobre él, desde el viaje a “deslomarse” a Nueva York – que incluyó a su esposa como pasajera del avión presidencial -, el viaje a Punta del Este y hipotéticas incongruencias entre su patrimonio y los bienes declarados que fueron denunciados por distintos medios.

“Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí. No tengo nada que esconder”, sentenció inicialmente Adorni.

Sobre las denuncias e investigaciones en curso, Adorni aseguró: “Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”,

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