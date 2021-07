Adquirió una nueva lancha tracker para la pesca artesanal en Claromecó (Video)

1 julio, 2021

Hoy bajaron en Claromecó una lancha de pesca cuyos detalles los contó a LU24 Patricio Kuhlmann, su propietario, quien desde hace 20 años se dedica a la pesca artesanal. “Es un tracker de fibra de 12,60 metros por 2,80 de manga. Falta terminar de armarla, ponerle la cabina, los motores, en un mes de trabajo creo que va a estar lista”, expresó.



Además precisó que fue comprada en Tigre, en el Astilleros Benavidez: “Tienen una línea de trabajo que es de distintas medidas, de 6 metros hasta 13,20 metros, esta es la más grande, viene la batea sola y el armado de interior va a gusto del comprador, distintas las medidas de la bodega, si querés con o sin cubierta, con motor fuera de borda, interno y distintas modalidades que uno lo puede pedir”.

En cuanto a las características de esta lancha dijo que “va a llevar dos motores Mercuri de 150 hp y es semicubierta, tiene cubierta adelante y después abierta”. Lleva por nombre “Don Mario”, en honor a su padre, y está pintada de amarillo. Tendrá 3000 kilos de capacidad de carga, pero lo que destacó es que con este nuevo modelo se amplía la seguridad.

Con esta lancha podrá pescar dentro del límite de las 5 millas para tierra y después se usa en todo lo que es el partido de Tres Arroyos. “La pesca que realizamos es artesanal porque levantamos todo a mano las redes, no tiene nada que sea mecánico”, indicó.

Kuhlmann posee otra embarcación que se llama “Don Ernesto”, es una tracker de 9,80 metros, “son dos metros menos que esta y tiene los dos mismos motores que voy a poner en esta lancha”.

También se refirió al negocio de la pesca, con él trabajan cuatro marineros, y aseguró que “nos acecha mucho el mal tiempo pero medianamente cuando hemos podido entrar hay captura, ahora nos estamos preparando para lo que es la pesca del mero, que es fin de junio y mediados de agosto, y estamos apostando a esto”.

En el mercado, “las perspectivas son buenas porque lo que es el mero se exporta todo y hay varios interesados para la campaña de este año, el año pasado en esta época del años no teníamos tan claro el panorama como está ahora”, agregó.

Para finalizar sostuvo que todo su trabajo es a pulmón, años de ahorro y de trabajar todos los días de sol a sol: “Agradezco a mis viejos y a los conocidos que siempre están dando una mano, ayudando, pero económicamente fue a pulmón, no vino el apoyo de ningún lado, ningún crédito de nada, es solamente el esfuerzo y el laburo de años”.

