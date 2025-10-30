Adrián Leguizamón: “Esperamos un gran concurso, con mucha gente y buen clima en Reta” (Audio)

30 octubre, 2025 0

El Club de Pesca Tres Arroyos ultima detalles para la 12ª edición del concurso a la Corvina de Mayor Peso, que se realizará este domingo en el balneario Reta. Su presidente, Adrián Leguizamón, dialogó con LU24 sobre las expectativas y el trabajo previo al evento.

“Estamos muy contentos, tuvimos buena participación en cuanto a inscriptos anticipados y viene todo muy bien”, contó Leguizamón, destacando que el clima acompañará: “Este fin de semana pinta muy bueno, con viento norte, que para la pesca ayuda un montón y da un clima ideal”.

El dirigente recordó que el concurso repartirá 25 millones de pesos en premios. “El primer premio son 10 millones, el segundo 4 y el tercero 2 millones. Es una entrada súper accesible, de 75.000 pesos la inscripción general y 70.000 para socios y cadetes. Lo armamos para que todos puedan participar”, señaló.

Leguizamón comentó además que se espera una buena concurrencia a pesar del contexto económico. “Estamos en una época complicada, pero tenemos muchas anticipadas y eso nos da una buena perspectiva. Además, nuestro concurso se caracteriza porque muchos se anotan a último momento cuando ven que el tiempo acompaña”.

Sobre la convocatoria, agregó que hay pescadores de distintas provincias: “Tenemos inscriptos de Córdoba, La Pampa, Neuquén, muchos de Mar del Plata y toda la zona cercana. Eso es un termómetro para nosotros y nos da ánimo”.

También destacó el carácter familiar del evento. “Por estadística tenemos muchas damas y cadetes participando. Es una playa amplia, sin piedras ni enganches, donde cualquiera puede ganar. Eso lo hace muy atractivo”, afirmó.

Finalmente, invitó a todos los aficionados a acercarse. “El sábado vamos a estar en el anfiteatro de Reta inscribiendo, y el domingo

Volver