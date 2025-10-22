Adrián Leguizamón: “Esperamos una gran convocatoria para esta nueva edición del concurso”

22 octubre, 2025 0

El Club de Pesca Tres Arroyos organiza la 12ª edición de su tradicional torneo de las “6 horas a la corvina de mayor peso” en Reta. Para saber más, Adrián Leguizamón visito los estudios de LU24 y dio detalles de uno de los eventos mas esperados por los aficionados de la pesca.

En la nota, destacó que la organización se encuentra en su etapa final y que hay gran expectativa por la cantidad de consultas recibidas, incluso desde provincias como Neuquén y La Pampa.

“Eso nos da una pauta de que venimos bien, más allá de la gente de la zona. Es un concurso muy familiar, con mucha participación de damas y cadetes”, señaló.

Las inscripciones generales tienen un valor de 75 mil pesos, mientras que para damas, socios y cadetes el costo es de 70 mil pesos. Además, quienes se anoten hasta el 27 de octubre participarán de un sorteo por un millón de pesos.

El concurso se desarrollará entre las 10 y las 16 horas, en una cancha que se extiende desde la bajada de los pescadores hasta las inmediaciones del Río Quequén.

“Es una playa amplia, sin piedras, con cero enganche. Cualquier persona puede participar sin necesidad de grandes equipos”, explicó.

El primer premio será de 10 millones de pesos, seguido por 4 millones para el segundo, 2 millones para el tercero y un total de 25 millones de pesos en premios. También habrá recompensas especiales para damas, cadetes y socios.

El representante del club subrayó además el compromiso con el cuidado del entorno: “Siempre remarcamos la importancia de mantener playas limpias. Entregamos bolsas a los pescadores y realizamos un sorteo entre quienes las devuelven con residuos”, contó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del municipio y de la delegación de Reta, e invitó a todos los pescadores y familias a ser parte de esta verdadera fiesta.

“Los esperamos el 2 de noviembre. Será una jornada para disfrutar, compartir y cuidar nuestras playas”, concluyó.

Volver