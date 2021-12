Adriel Sorgue, nuevo secretario del Concejo: “hoy se vive un clima de diálogo”

22 diciembre, 2021 Leido: 20

Tras desempeñarse durante cuatro años como secretario del bloque de Juntos por el Cambio, Adriel Sorgue asumió el pasado 10 de diciembre como secretario del Concejo Deliberante. Entrevistado por LU 24, expresó su satisfacción por la oportunidad que le dieron los ediles al proponerlo para el nuevo rol, para el cual si bien conocía varios aspectos, está buscando aprender sobre todo a partir del vínculo con el experimentado personal administrativo que trabaja en el Cuerpo.

“Para mí es un desafío muy importante”, aseguró Sorgue, y si bien admitió que hay que cumplir con una serie de procesos administrativos relacionados al funcionamiento legislativo, “es un cargo político, que paga la política, y en ese sentido cada uno le pone su impronta. La verdad es que todavía estoy tratando de hallarme, y en lo que más me interesa al menos en este momento, que es lo administrativo, estoy trabajando para no cometer errores y para honrar la responsabilidad que me dieron los concejales. Con Martín (Garate) acordamos trabajar codo a codo porque es lo que la sociedad nos está pidiendo, y en ese sentido tenemos un diálogo constante, de hecho él mismo está consensuando cada paso con los presidentes de bloque, y si bien no quiero decir que en este nuevo Concejo hay más diálogo, está claro que el clima que se vive es otro”.

Sobre su vida política, recordó que en 2016 se sumó a la Juventud Radical, acercándose al Comité Enrique Betolaza, en tiempos en que la UCR ya formaba parte de la alianza Cambiemos con el macrismo y la Coalición Cívica. “La política me ha dado muchas satisfacciones”, aseguró. Mientras tanto, señaló que tras estudiar un tiempo el profesorado de Historia, dejó esa carrera y optó por una tecnicatura en Administración de la UTN a distancia. “Estoy interesado en ir buscando un lugar en el sector privado para aplicar los conocimientos que he ido adquiriendo”, concluyó.

Volver