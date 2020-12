Adultos Mayores: se permitirán las visitas al aire libre con recomendaciones y protocolos

Patricia Crespo Coordinadora del Área de Adultos Mayores del Municipio, en dialogo esta mañana con LU24, realizó un análisis de cómo se cursó el año en el área y especialmente cómo lo pudieron llevar los adultos mayores de la ciudad, que tuvieron que estar aislados durante todo el transcurso de la pandemia.

Según indicó Crespo, durante todo el año “nos fuimos guiando con los lineamientos provinciales con respecto a todos los protocolos que nos iban enviando”.

Por lo que contando con estos lineamientos provinciales, desde el Área que coordina se pudo mantener “un continuo contacto con las residencias, llevándole los protocolos, haciendo un seguimiento para ver cómo estaba la población” considerando que lo que aconsejaban principalmente era el aislamiento de los adultos para protegerlos.

“Se tuvieron estrictos cuidados en todas las residencias y desde el área queremos felicitar a los responsables de las residencias que tomaron esto con mucha seriedad y siguieron las pautas que nosotros les trasladábamos desde provincia” destacó Crespo.

En los casos que hubo casos positivos en las residencias, expresó la coordinadora que al trabajar directamente con el protocolo de abordaje específico para esa situación se minimizo y se aisló el contacto y se pudo manejar bien.

Por otra parte, indicó la coordinadora del área municipal, que “por una cuestión humanitaria vamos a hacer unas recomendaciones para visitas cuidadas durante las fiestas, donde se recomienda más que nada poder hacer visitas al aire libre y en los casos que no puedan salir, un protocolo de ingreso para la visita a la gente que esta postrada”.

Con respecto a la vacuna y la inminente llegada que anuncia el gobierno en las próximas semanas, se puede ir notando que “desde el Ministerio de Salud de la Provincia están llamando a cada residencia para organizar el proceso de vacunación de los adultos mayores” que serían uno de los primeros en vacunarse considerando el riesgo que padece la población de adultos mayores.

Crespo comentó en LU24 que desde el Área de Adultos Mayores, se está llevando una estadística que todavía no se concluyó, considerando que todavía faltan varios días para que culmine el año pero pudo anticipar que “desde lo que hasta el momento tenemos resultados hubo muchos menos fallecimientos este año que el año pasado, en las residencias este año no hubo neumonía”, justamente por este aislamiento pero aseguro que “también tiene su carga emocional”.

En cuanto a esa carga emocional, y lo que pudo haber producido en los adultos mayores el aislamiento y el nulo contacto en algunos casos con sus familiares y allegados, indicó Crespo que cada caso en particular fue distinto pero “en algunos casos el residente no estaba tan mal como el familiar”, las con ansias por verse, en algunos casos fue minimizado con videollamadas o llamados telefónicos. “Fue una experiencia muy difícil de llevar” culminó.

