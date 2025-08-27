Advanta lanza las semillas de maíz híbrido DUO de alto rendimiento al mercado

27 agosto, 2025 0

El responsable técnico-comercial de Advanta, Ramiro Miggiotti, habló con LU 24 sobre el convenio de la firma para la incorporación de maíces duros DUO de Corteva, híbridos de doble propósito diseñados para ofrecer un alto rendimiento tanto en grano como en silaje, que comercializa en Tres Arroyos Agronomía 4 Vientos.

“Hace cuatro años que venimos muy bien con el crecimiento y nos puede ayudar mucho como alternativa de maíz sobre maíz , empezamos a jugar esta carrera con los competidores de punta, hay un equipo muy grande enfocado en el tema”, dijo el profesional.

Miggiotti dijo también que “en el cultivo de girasol nos hemos diferenciado bastante y estamos a la altura de las mejores marcas”,

“Con maíz empezamos a jugar esta carrera con los competidores de punta, hay un equipo muy grande enfocado en el tema, y sabemos que tenemos materiales que están a la altura tanto en la parte agronómica como comercial, lo que no deja de ser un desafío, pero creemos que podremos lograr el objetivo buscado en la zona de Tres Arroyos”, concluyó.

Volver