Advertencia del Municipio por las salidas recreativas: “podemos volver atrás”

18 mayo, 2020 Leido: 2206

Este fin de semana en nuestra ciudad dio la sensación de que un buen porcentaje de la población no entendió que la cuarentena sigue, que las salidas recreativas deben realizarse respetando las medidas que se indican desde el Municipio y que no son para visitar a un amigo, familiar, o juntarse en una plaza o parque.

En este sentido, el intendente Carlos Sánchez dio un “primer aviso” y advirtió que de seguir un comportamiento inadecuado “podemos volver atrás fuertemente y estar encerrados como antes”.

El jefe comunal además explicó que “el objetivo claro es que no haya amontonamiento de gente, desde el Municipio se decidió la apertura de distintos comercios debido a la complicada situación económica que muchos de ellos afrontaban, como así también se abrió la industria, metalúrgica, construcción y diversos profesionales volvieron a trabajar”.

“Permitimos las salidas recreativas, abrimos el tránsito y otras actividades como la pesca, hemos llegado a todo esto gracias a un gran esfuerzo de la población”, sostuvo.

“Este fin de semana se vio un comportamiento inadecuado y creo que abusivo de algunos de nuestros vecinos, la mayoría cumplió, pero hay una parte de la población que no ha entendido los parámetros que nos plantearon los sanitaristas para las salidas recreativas”, dijo Sánchez, al tiempo que agregó que “esto no implica reunirse con otras personas, no hay que detenerse en parques o plazas, como tampoco visitar familiares ni hacer una fiesta. Todavía estamos en la cuarentena, tenemos que seguir cuidándonos”.

“Quiero repetir que es obligatorio el uso de tapabocas, se ha visto un gran relajamiento en ese sentido, el virus está al acecho. Usar el tapabocas es una señal de respeto y de cuidado de uno hacia otro, seamos solidarios”, sostuvo.

Advertencia

El intendente aclaró que de seguir el comportamiento inadecuado, se dará marcha atrás con varias medidas de flexibilización de la cuarentena: “por esto de que algunos vecinos no entienden, seguramente podemos volver atrás fuertemente y estar otra vez más encerrados, no poder salir a recrearse o no poder tener abiertos los comercios”.

“Pido que todos los ciudadanos cumplan en beneficio de todos con esta apertura que hemos dado, entendemos que si abrimos la población va a estar mejor siempre y cuando no haya ningún caso”, manifestó.

El intendente agradeció a la gente que cumple con las normas impuestas y pidió conciencia a los ciudadanos que no las respetan.

Medidas de prevención

En tanto que el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, explicó que “es fundamental que se cumpla con las restricciones impuestas, que no son caprichosas. Surgen para disminuir el número de contactos”.

“Las actividades recreativas conllevan un compromiso importante de todos y responsabilidad, como cumplir y acatar las medidas preventivas, acordamos que esto podría retrotraerse, sobre todo en caso de que no se respeten las medidas y que las conductas de uno pongan en riesgo la salud de otros”, manifestó.

“Creo en la posibilidad de que podamos mantener las medidas de flexibilización, implica un alto grado de responsabilidad, cumplimento y compromiso de cada uno de nosotros”, indicó.

Las medidas a respetar son:

– Disminuir la circulación

– Respetar el aislamiento social

– Respetar el distanciamiento social

– El uso de barbijo o tapaboca es OBLIGATORIO

– Respetar medidas de higiene

Volver