Advierten por robo de canillas de bronce

15 noviembre, 2023

La inseguridad sigue dando que hablar y esta vez, Armando Ruiz contó su testimonio. En diálogo con LU 24, advirtió sobre el robo de canillas de bronce, que, en este caso particular, lo vivió ayer en su propio domicilio.

“ayer a la tarde, alrededor de las 17:10 o 17:15, mi nieto sintió un ruido afuera de mi casa y le dijo que le robaron la canilla. En la mayoría de las casas suelen estar afuera y son de bronce. Y una señora de enfrente gritaba ‘a mí también’ y otra más al costado, no llegaron a sacarla”, contó.

Y agregó: “esto es para que la gente se cuide y sepa lo que está pasando. Hoy en día en el mercado $5500 y $6000, yo pienso que las venden por el bronce. Realmente la mayoría de las casas la tienen, y viene directamente de la red, y sino la cerrás, no deja de salir agua en ningún momento. Fue a plena luz del día, en 27 años que vivo ahí nunca me había pasado nada”.

