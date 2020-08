Advierten que Bragado está “al borde del colapso”: “el detonante fue el Día del Amigo”

28 agosto, 2020

En Bragado los casos de Covid-19 no paran de crecer, 55 se registraron en las últimas 24 horas y las víctimas fatales son 14, dos durante la última madrugada. “El detonante fue el Día del Amigo”, explicó a LU 24 el periodista José María Méndez, quien advirtió que “estamos al borde del colapso”.

“En Tres Arroyos que no les pase lo mismo, no se relajen y obedezcan las instrucciones. Bragado estuvo en fase 5, se relajó, estuvimos tres meses sin tener un caso. Hoy nos encontramos en fase 3, con 435 positivos. Hay circulación comunitaria”, relató.

Recordó que “hubo muchas reuniones clandestinas y la policía no alcanzó a intervenir en todas. Gente que compartió mate, que se juntó a comer, aquellos que no usan barbijos, que no respetan nada”, agregó.

“Se está en etapa de aislamiento no de distanciamiento. Los negocios cierran a las 18, los locales gastronómicos están cerrados solo trabajan con delivery o take away”, explicó.

“Es una situación muy complicada, viviendo lo que ya han vivido otras ciudades. Hace un mes había 45 casos y hoy estamos en 435, un número que asusta”, aseguró.

En Bragado hay más de 200 personas transcurriendo la enfermedad y más de 100 ya se recuperaron. En tanto, 48 personas están internadas en el Hospital (38 con Covid positivo y 10 casos sospechosos), 6 se encuentran en terapia intensiva.

Méndez indicó que la Municipalidad alquiló una quinta con capacidad para 100 personas donde hay alojados pacientes con síntomas leves.

Asimismo, informó que hay mucha preocupación por parte de los trabajadores del área de salud y de los recolectores de residuos. Los sindicatos le pidieron al intendente que se baje de fase, actualmente estamos en la 3, nos quedaría pasar a una 3 más estricta, pero eso depende de la Provincia.

“Para que Tres Arroyos no llegue a la situación que pasó Chivilcoy, Mercedes, que son las ciudades que están al borde de la ruta 5 como Bragado, cuídense, no tomen mate, no se junten a comer, cada uno coma en sus casas”, aconsejó.

Detalló que el promedio de edad de los contagiados es de 41 años, mientras que de los internados en UTI es de 57 y de las personas fallecidas de 78.

“El sistema de salud está prácticamente colapsado”, afirmó, es por eso que el intendente está teniendo conversaciones con sus pares de la zona. “Ya hubo un traslado a Junín. Hay 8 respiradores, hoy quedan 6 disponibles. Hay muchos médicos aislados”, finalizó.

