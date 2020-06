Advierten que los positivos de Covid-19 se incrementarán en Bahía en las próximas horas

La ciudad de Bahía Blanca tiene hasta la fecha 84 casos positivos de Covid-19. Está en Fase 4 y esperan que el número de infectados se incremente en las próximas horas. Las cifras se dispararon a partir del contagio que sufriera un trabajador de un hipermercado.

Al respecto, la Infectóloga del Hospital Municipal de Bahía Blanca, Dra. María Laura Spadaro, indicó a nuestra emisora que hasta anoche había confirmados 84 casos de Covid-19: “Es muy probable que hoy tengamos nuevos confirmados, porque este fin de semana los laboratorios prácticamente trabajaron solo con urgencias y seguramente tengamos estudios con resultados pendientes y más confirmados. Estos casos son en el transcurso de los 3 meses de cuarentena. Es un comportamiento común que han tenido conglomerados grandes, como un hospital privado y el del parque eólico y de cada lugar, llegaron 24 casos y eso hace que luego se incremente el conteo. Cuando encontrás uno, aparecen 10 más”.

Advirtió que del caso del hipermercado detectado, donde trabajan 150 personas más, “surgirán más casos”.

“Tenemos muchas personas aisladas y a medida que aparecen más asintomáticos, aparecerán otros. Estamos en fase 4, con algunas limitaciones, pero no hay un control estricto de esa situación y eso dificulta. Las reuniones sociales no están permitidas y no se está cumpliendo esta situación porque la gente ya se relajó”, sostuvo.

Mencionó la profesional que “el sistema de salud está muy bien en Bahía Blanca. Lo que se armó y se estructuró, como en todos lados desde el inicio, fue el sistema y eso está organizado. En el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva estamos bien, no tanto así con internación clínica, y no hay un sistema claro de aislamiento fuera del hospital, eso por ahí si preocupa y si se está desarrollando si se amplía este brote”, destacó.

