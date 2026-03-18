Advierten sobre la presencia de ofidios en Suipacha al 900

18 marzo, 2026 0

Una serpiente apareció en la tarde de este miércoles en un depósito comercial de venta de chapas en calle Suipacha al 900.

La cercanía de lotes con pastizales y el arroyo a pocos metros, habrían influido en la presencia del animal en el lugar.

Ante el peligro que significa, sobre todo para quienes transitan por el sector la presencia de los ofidios, vecinos del lugar solicitan la limpieza del predio lindero, para evitar mayores inconvenientes.

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