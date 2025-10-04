Advierten sobre la presencia de un Puma en Claromecó (video)

4 octubre, 2025 0

Desde el Ente Descentralizado Claromecó se informa que las cámaras de seguridad del centro de monitoreo detectaron la presencia de un puma en las inmediaciones de la localidad. El animal fue observado en las cercanías de la Avenida 27 y 42, y se desplazaba hacia la Avenida 43, cerca de la Estación Forestal.

Se recomienda a la comunidad no acercarse al animal ni molestarlo. Las autoridades continúan con las tareas de monitoreo para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

