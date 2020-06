Advierten sobre situaciones de traslados que se dan a través de redes sociales

Una lectora de LU 24, María, se comunicó para solicitar “que se exponga lo que está ocurriendo en redes sociales de nuestra ciudad”.

Según señala, “son varios grupos de Facebook: -Comparto viaje Bs.As – Ts.As; -Tres Arroyos La Plata comparto viaje; comparto viaje Ts.As. Mdq/Mdq Ts. As.; Tresarroyenses en La Plata; y muchos más donde conductores utilizan sus vehículos para trasladar pasajeros y encomiendas sin permisos, ni habilitaciones correspondientes y lo siguen haciendo en medio de la Pandemia”.

Agrega que “estos grupos surgieron para compartir gastos y ayudarnos frente a lo que implica costear un viaje larga distancia. Luego muchos vieron un negocio y empezaron a cobrar como un servicio”.

“Esto ahora preocupa a muchos habitantes, porque como no es regulado por nadie, siguen viajando y trasladando en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Todas las semanas gente desde focos de contagios como el AMBA, que son traídos a la ciudad de Tres Arroyos y la zona por estos conductores que buscan generar ingresos”, expresa.

“Dicen tomar recaudos y que se les pide que tengan permiso de viaje, pero nada nos da la certeza a los habitantes de Tres Arroyos y la zona de que no traen asintomáticos o recién contagiados de Covid-19.

Por ello es sumamente importante que se exponga estas maniobras individualistas, que atentan contra la salud de nuestros jubilados y personas de riesgo principalmente”, asegura María.

“Es clave que se hagan las denuncias correspondientes, porque nadie controla y estas personas llegan no cumplen la cuarentena y los conductores que viajan tampoco, porque se ve por sus publicaciones que viajan semana a semana, con lo cual la están infringiendo.

No solo exponen la salud de nuestros habitantes, sino que exponen a dejar sin trabajo a miles y miles de personas.

Son muchos municipios y también provincias que volvieron a fase 1 por recibir contagios de gente que viajo de zonas de riesgo, implicando que solo trabajen servicios esenciales”, sostiene.

“Tres Arroyos viene teniendo suerte, pero por gente individualista que busca su ingreso (el cual podría obtener en agencias de remis locales que están funcionando) miles vamos a salir perjudicados.

Por favor, expongan esto que está ocurriendo y pidamos entre todos el control real de ingresos a la ciudad, queremos seguir sanos y trabajando”, concluye.

