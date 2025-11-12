Aeródromo local: “Quedó todo nuevo” dijo Marina Lara (audio)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) rehabilitó las operaciones en las tres pistas que tiene Tres Arroyos: la pavimentada del Aeródromo y las dos de pasto del Aeroclub.

Marina Lara, Jefa del Aeródromo, dialogó con LU24 y contó que las pistas “quedaron como nuevas después de 40 días de intenso trabajo en conjunto entre los dos clubes y la municipalidad”.

Destacó, además, que “quienes operaban fuera del aeródromo mientras estuvo inhabilitado, ya volvieron, pero quienes estuvimos en Tres Arroyos por más de 30 días sin volar debemos renovar el permiso”.

A lo largo del diálogo, enumeró las tareas que debieron realizar para que las dos pistas de pasto y la pavimentada quedaran en condiciones óptimas para los vuelos diurnos y nocturnos: “marcamos las pistas de pasto con un agrimensor, rompimos marcaciones viejas para hacer las nuevas, pintamos íntegramente la pista de hormigón, utilizamos pintura asfáltica con microesferas de vidrio para la noche, pusimos nuevos carteles y señalización, tenemos en funcionamiento el grupo electrógeno y el radio encendido. Prácticamente quedó todo nuevo”

Ya en pleno funcionamiento, Lara señaló, con esperanza, que para el año que viene desean arreglar la Aeroestación.

