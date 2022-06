Aerolínea australiana incorpora avión con cápsulas para dormir la siesta

La compañía Air New Zealand anunció que desde 2024 todos los pasajeros de sus vuelos de larga duración podrán usar literas para descansar más cómodos. Tendrán un costo adicional y se podrán reservar por turnos de 4 horas.

Con los asientos cada vez más pequeños, y un aumento constante de la cantidad de pasajeros por avión, volar en clase económica en vuelos largos puede volverse una experiencia molesta. Para aquellos viajeros que tienen dificultades para relajarse y lograr dormir en vuelos de larga duración, una aerolínea -que supo operar en la Argentina- ha decidido ofrecer por primera vez camas para los viajeros de clase económica.

Se trata de Air New Zealand, la aerolínea anunció que desde el 2024 instalará cápsulas con literas en las que los viajeros de clase económica podrán dormir siestas durante los vuelos de larga duración -más de 17 horas- para lograr conciliar el sueño y no llegar a destino exhaustos.

Los viajeros podrán reservar turnos de cuatro horas en las “Skynest” para dormir por un costo adicional al precio base del pasaje. Por el momento no se informó la tarifa de este novedoso servicio, pero desde la empresa dijeron que estará disponible para viajeros de clase económica, regular y Premium. Cada viajero podrá reservar un único turno por vuelo, ya que desde la aerolínea esperan que la demanda de este servicio sea importante.

Estos compartimentos comunitarios tendrán colchón y sábanas que serán renovados por la tripulación entre un turno y otro, y contarán con una cortina de privacidad, cargadores USB y salidas de ventilación.

Para instalar los “Skynest”, Air New Zealand removerá 5 butacas de clase económica para hacer espacio para las 6 literas que habrá en cada uno de sus ocho aviones Boeing 787-9 Dreamliner que la compañía tendrá a fines de 2024.

“Un verdadero cambio de juego para la experiencia de viajar en clase económica”, dijo Greg Foran, director ejecutivo de Air New Zealand. “La ubicación de Nueva Zelanda nos coloca en una posición única para liderar la experiencia de viajes de ultra larga distancia. Nos hemos centrado en el sueño, la comodidad y el bienestar porque sabemos lo importante que es para nuestros clientes llegar bien descansados”, agregó Foran y dijo que el servicio está pensado tanto para personas que viajan por trabajo o simplemente por vacaciones.

“La investigación nos muestra que la primera noche fuera de casa es la más difícil para dormir bien, por lo que todo lo que hacemos a bordo es para ayudar a crear una sensación de calma, desde la iluminación y ritual de sueño que incluye tés y bálsamos para dormir, hasta opciones de alimentos más saludables y telas transpirables”, dijo por su parte la directora de ventas y atención al cliente de la empresa aérea, Leanne Geraghty.

Este lanzamiento de Air New Zealand se da en medio de una serie de anuncios sobre un refuerzo de vuelos de ultra larga distancia entre el país insular y los Estados Unidos. Otra línea que busca innovar en los viajes extensos es la australiana Qantas, que anunció sus nuevos vuelos desde Melbourne y Sidney hacia Londres y Nueva York con duraciones cercanas a las 20 horas y que comenzarán a operar en 2025. La compañía de Australia anunció que en estos vuelos ultra largos habrá espacios especiales para que los pasajeros puedan caminar y aliviar un poco las piernas.

