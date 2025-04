Aerotan muda su planta a la Ruta 228 luego de 43 años en Mosconi 180

17 abril, 2025 331

“Estamos en la etapa final de la nueva planta, entiendo que de aquí a 90 días trasladaremos las herramientas para comenzar a trabajar allá”, dijo a LU 24 el presidente de Aerotan S.A., José Mario Gastelú al ser consultado por nuestra emisora sobre el traslado de la planta fabril a las nuevas instalaciones que estarán en el kilómetro 131 de la Ruta 228.

“Esto le va a permitir a Aerotan mayor productividad, achicar muchos costos de movimiento lo que nos va a posicionar más competitivos para pelear con nuestros competidores”, sostuvo.

“Tenemos 43 años en General Mosconi 180, primero vendiendo los tanques lisos que construía mi padre, y post Malvinas nace Aerotan. Mi padre fue un luchador, algo clásico de su generación durante muchos años, y ahora cuando uno mira para atrás da pena que hoy no lo tengamos con nosotros para ver lo que pasa actualmente”, reflexionó.

“La planta va a estar en el Km. 131 de la Ruta 228, entiendo que estaremos en 90 días en los tramos finales, ya se están instalando las máquinas, y cuando termine el proceso de ponerlas en funcionamiento trasladaremos lo que queda acá”, dijo.

“La decisión la veníamos trabajando hace un montón de años, y no teníamos la posibilidad de ampliar esta planta, y estábamos decidiendo, o ir al Parque Industrial, o irnos al lado de La Loma y finalmente decidimos por ese lugar”, agregó Gastelú.

“Del predio actual lo único que va a quedar es la planta original donde nació Aerotan, son unas 6 hectáreas de tierra y por una cuestión de lógica, la planta original no se va a vender”, especificó.

“Siempre trabajamos en familia, los cuatro hijos de Francisco y Elba y ahora ya están trabajando gracias a Dios la tercera generación, son hijos muy aplicados que saben lo que quieren y eso nos deja muy tranquilos”, explicó.

Sobre Vaca Muerta, Gastelú dijo que “se estaba esperando la salida del CEPO y el RIGI permitirá realizar obras que estaban proyectadas, en un sistema económico que se nos escapa a todos nosotros, creo que lo de Vaca Muerta es un viaje de ida porque no se puede volver para atrás por los compromisos de gas y de crudo y Argentina tiene un potencial muy importante, sería una locura, una gran pena que no se lleve adelante, creo que va a ir creciendo año a año”.

Volver