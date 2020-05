Aerotan SA discontinuó la tarea de decenas de obreros hasta que reanuden en Vaca Muerta

En los últimos días se hizo público y viral un comentario de un ex empleado de Aerotan SA que reclama que los medios de comunicación brindemos información relativa a despidos en esa empresa, hablando de 50 obreros que perdieron su empleo.

La noticia no había tenido hasta el momento datos oficiales ni por parte de la firma ni de la UOCRA, a la cual pertenecen los trabajadores, dado que es una obra civil la que están haciendo en el área de Vaca Muerta.

Los trabajos se pararon en marzo, por lo tanto Aerotan, en el marco de los límites de la Ley de Contratos de Trabajo y con la mediación de la Unión Obrera de la Construcción llegó a un acuerdo para disminuir la dotación.

Se tomó el compromiso que en el momento de reanudar, serán tomados los mismos trabajadores que se seleccionaron oportunamente.

Vale aclarar, según el informe empresario, que la dotación habitual de Aerotan SA no ha sido disminuida en un solo obrero hasta ahora.

