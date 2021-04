Afectados por los créditos UVA: reclaman por la decisión política de modificar las tasas

23 abril, 2021 Leido: 83

A partir de la problemática que le está generando a quienes han accedido a créditos hipotecarios con el sistema UVA, desde hace un tiempo, se reúnen con el fin de exigir al Estado medidas que reduzcan los índices que hoy por hoy, les genera un aumento tan significativo en el capital, que en algunos casos han llegado a las ejecuciones de las propiedades adquiridas. Florencia Ruppel, forma parte de éste grupo de autoconvocados por los créditos UVA y comentó en LU24 sobre las complicaciones económicas que les está trayendo éste sistema de financiación, y cuál es la exigencia concreta a las autoridades.

En primer lugar, aseguró que se trata de más de 105 mil familias afectadas, y “los créditos fueron otorgada en banca pública y privada, muchos mediante el Estado pudimos adquirir estos créditos para poder comprar nuestras casas” pero el problema principal se ve reflejado en el valor inicial de la cuota, y la que, con base en la inflación, hoy deben pagar “con una cuota inicial de 6500 pesos hoy estamos pagando una cuota de 27 mil pesos”. En ese sentido, explicó que “lo que nos preocupa es la forma en la que se indexa el capital, y el monto que nosotros le estamos debiendo al banco, porque sabíamos que íbamos indexado a la inflación, yo empecé el crédito con un monto de 700 mil pesos y hoy estoy debiendo 3 millones, siempre pagando en tiempo y forma”.

En cuanto al reclamo concreto, es principalmente a las autoridades nacionales y por ello, Florencia Ruppel sostuvo “sabemos que es una decisión política porque son ellos los que tienen que mover los índices” y agregó “con la pandemia nos fueron otorgando parches, porque beneficios no fueron, por ejemplo un congelamiento de la cuota desde marzo 2020 a febrero 2021 pero banco provincia a la diferencia entre la cuota real y la cuota congelada estuvo indexado en un nuevo crédito”.

Por otra parte, ésta integrante de los autoconvocados residentes en Bahía Blanca, explicó: “estos créditos en su mayoría fueron entregados en la cuenta a sueldo, entonces a mucha gente se los descuentan del sueldo, por eso no hay gente que lo haya dejado de pagar”. De esta forma, indicó “estamos pidiéndole al gobierno que nos atienda, sabemos que es una situación complicada porque hay banca privada y banca pública, y todos firmamos distintos años distintos montos, con distintas tasas de interés” por lo que las situaciones son en su mayoría distintas, pero afectados de la misma forma.

A éste problema de las tasas de interés, que aumentan mes a mes, considerablemente el capital adeudado, se le suma la pandemia, y la problemática de quienes han perdido su trabajo en éste contexto, o han tenido reducción de horas. “Fuimos promesa de campaña con que íbamos a tener una solución, estamos por llegar a las próximas elecciones y no tenemos solución todavía” afirmó Florencia, lamentándose también ya que “va a llegar un momento en el que no le vamos a poder hacer frente”.

Para finalizar, aseguró que “tenemos una audiencia pedida con el presidente que quedo en un cajón” y que la situación ya se encuentra en un punto crítico ya que “hubieron dos ejecuciones del banco nación en la provincia de Mendoza y Córdoba”.

“Lo que crece en miles de pesos es en el capital adeudado, esa es la parte de mucha gente que tomo estos créditos, y en los créditos con este sistema para el automotor paso lo mismo” manifestó Florencia, convocando también a todos aquellos que han accedido a estos créditos acompañar a éste grupo de autoconvocados para poder llevar a cabo reclamos masivos y así ser oídos por las autoridades. Para contactar a éste grupo de personas afectadas, podrán solicitar unirse al grupo de facebook “Hipotecados UVA Bahía Blanca y la zona – autoconvocados”.

Volver