14 julio, 2021 Leido: 134

El afilador Roberto Torres, oriundo de Pilar, estuvo recientemente trabajando en Tres Arroyos.

En diálogo con LU 24, contó que le fue muy bien y anunció que retornará en 15 días. “Es una hermosa ciudad con hermosa gente”, manifestó.

También es compositor musical y guitarrista. Explicó que recorre diferentes ciudades: “Gracias a Dios pude fusionar dos cosas que me gustan: viajar y trabajar”.

“En Tres Arroyos estuve la semana pasada y la gente me decía que hacía 10/20 años que no veía a un afilador. Más allá de lo económico me sentí muy bien en la ciudad. Volveré en 15 días”, anunció.

Según dijo, “en promedio afilar cuesta entre 300 y 500 pesos, depende de la complejidad del trabajo y las piedras que hay que utilizar”.

Torres indicó que hace 22 años que es afilador. “Tengo 36 años, empecé a los 14. Soy tercera generación que está en el oficio, ya que mi abuelo y papá lo hicieron”.

Por último, expresó que vecinos tresarroyenses le manifestaron que escuchar la melodía de la armónica “les trae recuerdos de su niñez”.

“La armónica es de plástico y por el uso se va rompiendo o falla. Se consigue en un lugar específico de Capital Federal, en la zona de Once”, concluyó.

