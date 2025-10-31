Afiliada tresarroyense ganó una casa en el sorteo de UPCNBA

La tresarroyense María Cecilia Duvancel, afiliada perteneciente a la repartición Educación, fue una de las ganadoras del Plan “Primero la Casa” de UPCNBA.

La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional provincia de Buenos Aires, realizó este jueves el sorteo correspondiente al mes de octubre y 10 afiliados más de la organización gremial se transformaron en dueños de una vivienda cada uno de ellos.

En esta ocasión, también resultaron ganadores siete afiliados del distrito de La Plata y uno de Lomas de Zamora y Saladillo, respectivamente.

El sorteo se llevó a cabo en el salón auditorio del Edificio Bicentenario de UPCNBA y fue encabezado por la Secretaria General, Fabiola Mosquera, el Secretario de Finanzas, Héctor Nieves; el Secretario Adjunto, Diego Rétola, el Secretario Gremial, Juan Pablo Martín Oyarzábal; y el Coordinador General de Interior, Silvio Prop.

Como todos los meses, el sorteo fue transmitido en vivo y en directo por el sitio web upcnba.org, el canal de YouTube de la organización gremial, y UPCN Radio 94.9. Además, contó con fiscalización de escribano público.

