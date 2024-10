AFIP sancionará a monotributistas que no cumplan con este trámite en octubre

14 octubre, 2024 0

Todos los contribuyentes del régimen simplificado están obligados a realizar esta gestión fundamental, que garantiza la correcta recepción de notificaciones oficiales. Detalles y sanciones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha establecido un trámite obligatorio para todos los contribuyentes, incluyendo a los monotributistas, que deberán realizarlo en octubre si no desean enfrentar sanciones. Esta medida busca asegurar que los contribuyentes reciban de forma efectiva las notificaciones del organismo relacionadas con sus obligaciones fiscales, entre ellas, la facturación y deducción de ganancias.

Este procedimiento es fundamental para que la AFIP pueda garantizar una comunicación fluida con los contribuyentes y así evitar problemas futuros. Al no realizar este trámite, los contribuyentes se exponen a sanciones que podrían afectar su situación fiscal, complicando el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias. La entidad recalcó que el plazo para realizar este trámite vence en octubre, y quienes no lo cumplan a tiempo serán sancionados.

Volver