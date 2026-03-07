Agencia La Cubana, 9 décadas dando suerte a los apostadores locales (audio)

José Gil, titular de agencia de lotería la Cubana habló con LU 24, a pocos días de haber cumplido los 90 años desde su inicio, un 1º de marzo de 1936.

“La empezó mi abuelo en Orense; estuvieron hasta 1952 y luego se vinieron a Tres Arroyos, donde abrieron al lado de donde estamos ahora, al 374, y luego ya en la esquina tradicional de Colón 392”, explicó.

“Yo estoy a cargo desde 1981, cuando falleció mi viejo”, dijo y también explicó que “el lema nuestro es pagamos en el acto”, y resaltó que “en el 2025 vendimos dos premios grandes de la Quiniela Plus”.

“90 años no es poco, es la agencia más antigua de Tres Arroyos, seguramente y vamos haciendo amigos entre los clientes”, finalizó.

