Agencia La Cubana cumplió 90 años

2 marzo, 2026 0

La tradicional Agencia de Lotería La Cubana de nuestra ciudad, llegó este domingo a los 90 años de su fundación, ocurrida un 1º de marzo de 1936.

Ubicada en la clásica dirección de Colón 392, su lema es “pagamos en el acto”, lo que genera una constante presencia de quienes apuestan por su buena fortuna, logrando habitualmente premios importantes en las jugadas diarias y en las extraordinarias.

La suerte dijo presente: sobre todo en 2025 el 7 de mayo, cuando cayó el primer premio de la Quiniela Plus, por 675 millones de pesos, repitiéndose el acierto, también con el primer premio de Quiniela Plus, esta vez el 21 de noviembre, con 148 millones.

Volver